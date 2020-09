Bestuurder overleefde klap omdat hij seatbelt om had, auto brak in tweeën

De man die woensdagavond 9 september op de Oost-West Verbinding met hoge snelheid tegen een elektriciteitsmast knalde, raakte zodanig gewond dat operatief ingrijpen noodzakelijk was. Volgens het Korps Politie Suriname heeft de man de aanrijding overleeft omdat hij z’n seatbelt om had.

Het slachtoffer is de 34-jarige autobestuurder J.K. Uit het politie onderzoek is naar voren gekomen dat hij met een vrij hoge snelheid over de weg reed. Hij kwam vanuit de richting Albina gaande in de richting van Meerzorg.

Nadat J.K. een voorrijder inhaalde en vervolgens een bocht beschreef verloor hij de controle over de besturing van zijn auto met het gevolg dat het voertuig van de weg geraakte en tegen een elektriciteitsmast langs de weg aankwam.

Op de plek van het ongeval troffen de wetsdienaren een personenauto aan die in tweeën gebroken was (foto). De bestuurder J.K. zat nog achter het stuur met zijn stoelriem om, aldus de Surinaamse politie.

Hij is per ontboden ambulance overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo, waar hij na de operatie ter verpleging opgenomen is in de ziekeninrichting.