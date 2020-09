‘Suriname bijna gereed om luchtruim weer open te gooien’

Suriname is bijna gereed om de deur weer open te gooien voor vliegtuigen uit diverse landen. Dat zegt minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). Volgens de krant kan het luchtruim mogelijk deze maand weer opengesteld worden.

Op 13 maart 2020 werd voor het eerst een besmetting met het coronavirus op Surinaamse bodem vastgesteld. Het ging om een vrouw die kort ervoor met het vliegtuig teruggekeerd was uit Nederland. Die dag werd het besluit genomen om het luchtruim van Suriname te sluiten.

Nu bijna een halfjaar later kan het luchtruim mogelijk weer opengesteld worden. Volgens de minister is een aantal zaken hiervoor al in orde gemaakt op Zanderij, schrijft dWT.