Startsein gegeven voor rehabilitatie weg naar Mapanegebied

Districtscommissaris Marlene Joden van Para heeft op dinsdag 8 september het startsein gegeven om de 39 kilometer lange weg vanaf de afslag van Cassipora naar het Mapanegebied in Suriname te herstellen.

Het werk zal door het ministerie van Openbare Werken samen met de ondernemers die actief zijn in het gebied, in fasen uitgevoerd worden. In de eerste fase die drie weken zal duren duren zullen de slechte delen van de weg hersteld worden.

Het werk bestaat verder uit gedeeltelijke ontbossing, het opschonen, leveren en verwerken van lateriet. Naar verwachting zal de weg naar het Mapanegebied in december 2020 hersteld zijn, meldt het ministerie.

Bekijk hieronder meer foto’s:

