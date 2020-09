Speciale late night editie van comedyprogramma FATU

FATU, hét stand-up comedyprogramma van het Bijlmer Parktheater, is weer terug. Al 12,5 jaar lang ontvangt vaste MC en host Jeffrey Spalburg tijdens Fatu drie collega-comedians, die ieder op hun eigen, hilarische wijze een blik op de actualiteit werpen. Op zaterdag 19 september komt de show voor het eerst naar DeLaMar Theater.

Deze voorstelling in DeLaMar Theater is een speciale late night editie om 23.00u en heeft daarom een speciale line-up: topcomedians Howard Komproe, Nabil Aoulad Ayad en Rayen Panday zullen hun opwachting maken. Natuurlijk is ook DJ Phantom van de partij voor een potje lekkere beats.

De ideale afsluiter van je avond dus, of misschien juist het begin. Kijk voor kaarten en meer info ook op www.delamar.nl.