Ressortraad Blauwgrond gestart met Covid-19 voorlichtingscampagne

De ressortraad (rr) van Blauwgrond is onlangs met een Covid-19 voorlichtingscampagne gestart. De rr die in samenwerking met de bestuursdienst in Suriname de “Covid-Brigade” vormt, gaat huis aan huis om de samenleving te informeren, controleren, stimuleren om extra op haar gezondheid te letten en zich strikt aan de Covid-19 regels te houden.

De kick-off van de awareness campagne was op donderdag 3 september aan de Pisangrodjostraat in het ressort Blauwgrond. Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo-Noordoost vraagt de totale gemeenschap om zo weinig mogelijk direct menselijk contact te hebben en zich niet in massa te begeven.

Bekijk hieronder meer foto’s.

De Ressortraad van Blauwgrond is onlangs met een Covid- 19 voorlichtingscampagne gestart. De Rr die in samenwerking met… Posted by Bic Paramaribo Noordoost on Friday, 4 September 2020