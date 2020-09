Ambassadeur wil legale status voor Brazilianen in Suriname

De Surinaamse minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, heeft dinsdag de Ambassadeur van de Federatieve Republiek Brazilië in Suriname, Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek ter versterking van de bilaterale relatie tussen beide landen.

De ambassadeur heeft bij deze gelegenheid aandacht gevraagd voor de vele arbeidsmigranten uit Brazilië en de uitdagingen waarvoor ze staan. Eén daarvan heeft betrekking op het legaal verrichten van arbeid in Suriname. De ambassadeur schat in dat tussen de 15.000 en 30.000 landgenoten van hem zich in Suriname hebben gevestigd.

Een groot deel werkt in de kleinschalige goudwinning in het binnenland en velen hebben een illegale status. De diplomaat heeft het verzoek gedaan om de migranten een legale status toe te kennen op de arbeidsmarkt teneinde die als volwaardige burgers met hun gezinnen te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven in ons land.

De door hun verrichte arbeid is volgens de ambassadeur een niet te onderschatten bijdrage aan de economie van Suriname.