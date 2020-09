584 lockdown overtreders aangehouden afgelopen weekend

Verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname, hebben in het weekeinde van vrijdag 4 september tot en met de vroege ochtend van maandag 7 september in de politie regio Paramaribo in totaal 584 lockdown overtreders aangehouden en overgebracht naar de hal op het terrein van de Politie Academie.

Dat meldt de Surinaamse politie zojuist. 330 overtreders zijn aangehouden bij de Coesewijne brug en 254 zijn aangehouden door surveillerende politie eenheden. In regio Oost is 1 overtreder tijdens surveillance aangehouden en in regio West zijn 40 overtreders tijdens surveillance aangehouden.

De politie doet nogmaals een dringend beroep op de burgerij om niet op straat te gaan als het niet noodzakelijk is en om de COVID-19 maatregelen altijd in acht te nemen.

