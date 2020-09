Streaming en Digitaal Betalen oplossing voor entertainment sector tijdens COVID-19 Pandemie

[INGEZONDEN] – Op het moment dat het gehele land opgeschrikt werd door de aanwezigheid van het eerste COVID-19 geval in Suriname op 13 Maart 2020, kon niemand zich echt indenken dat we 6 maanden later nog steeds midden in de ontwikkeling en gevolgen van een internationale pandemie zouden zitten.

Met lokaal duizenden besmettingen, tientallen doden, een totale lockdown in het weekend en voorzorgsmaatregelen doordeweeks raakt COVID-19 alle sectoren van de samenleving en economie. Dit stuk gaat echter specifiek over de entertainment sector in Suriname, met al haar stake-holders.

Het is deze specifieke sector welke door een periode van 6 maanden zonder inkomsten in dringende financiële problemen is geraakt.

De corona pandemie heeft een disruptief effect op vertrouwde processen en versnelt daarmee de vernieuwing van deze processen. Hierdoor is de rol van digitalisatie in een stroomversnelling terechtgekomen. Digitalisatie is een must!

De veranderingen dagen ondernemers uit om op nieuwe klantbehoeften in te spelen met services, producten, diensten of kanalen.

De crisis biedt daarentegen ook wel kansen voor nieuwe innovaties en inkomstenstromen, met name op het gebied van e-commerce en digital. Wie nu handelt, is straks de rest vooruit.

Online platformen zoals Facebook, Netflix en YouTube behoren volgens Telesur tot de top van meest bezochte websites in Suriname maar bieden geen mogelijkheden voor de lokale stake-holders om te verdienen maar belasten wel behoorlijk de capaciteit op het lokaal data-netwerk. Telesur bevestigt ook dat er vanaf de partiële- en totale lockdown een toename van 30% is in het data/internet verkeer.

Voor de lokale telecom-bedrijven Telesur en Digicel is de stijgende behoefte aan online toegang de perfecte tijd om nieuwe innovaties en verhogende inkomstenstromen te faciliteren met name op het gebied van e-commerce en digital entertainment.

We moeten de oplossingen van onze nieuwe uitdagingen daarom voornamelijk lokaal zoeken. Zo heeft de horeca sector het online thuisbezorgen omarmd door middel van online platformen als Fooddelivery.sr en MealsOnWheels.

Op entertainment gebied zijn platformen zoals TrackDrip en Fiadoo de perfecte lokale spelers welke met de juiste facilitering van telecom en betaal providers mogelijkheden voor de stake holders kunnen creëren om per direct weer aan het werk te gaan met in achtneming van de geldende Covid-19 regels uiteraard door zogenoemde hybride evenementen welke eigenlijk niets meer of minder dan een fysiek evenementen zijn welke door middel van een live of opgenomen uitzending worden gedeeld met de online doelgroep.

Denk aan muziek concerten van lokale artiesten, stand-up comedy en theater stukken die opgenomen worden en beschikbaar worden gesteld aan het groter publiek via mobiele apps en websites.

Op basis van de populariteit van de productie wordt de vergoeding uiteindelijk vastgesteld na het ontvangen van een basis tegemoetkoming.

Dit is echt alleen uitvoerbaar wanneer de verhouding van de kosten en de inkomsten ongeveer gelijk getrokken kunnen worden.

Een gemiddelde theater opname kost al gauw tussen de 17.500,- tot 25.000,- SRD.

Telesur en Digicel zijn in de unieke gelegenheid om optimaal gebruik te maken van hun netwerk om hun honderduizenden gebruikers concrete lokale entertainment aan te bieden en zo de sector te helpen zich staande te houden tijdens deze COVID-19 pandemie door TrackDrip en Fiadoo te integreren in hun data pakketen tegen een af te spreken gereduceerd tarief en zo direct een verdienmodel te creëren voor de industrie.

Met meer dan 350.000 mobiele aansluitingen is zelf met 5 SRD is er een omzet mogelijkheid van 1,75 miljoen srd per maand voor de lokale entertainment sector.

Het groter bereik gaat direct erin resulteren dat er artiesten en producties vaker gestreamd gaan worden en dus meer gaan opleveren.

Alle aspecten van de entertainment sector komen weer in spel met inkomsten te denken:

– Video productie (licht, geluid, schermen, microfoons etc)

– Marketing / Communicatie (sponsoring)

– Presentatie én moderatie

– Content (vorm en interactie)

– En Projectmanagement

Tevens bieden de opkomst van mobile wallets zoals Mopé, Uni5Pay, Numus en RxPay een uitweg om de uitbetaling van de artiesten en andere stake-holders gemakkelijk wekelijks of maandelijks te laten geschieden om zo een voornamelijk cash georiënteerde markt meer inzichtbaarder te maken.

Conclusie:

De huidige corona pandemie brengt lokaal zowel uitdagingen als kansen met zich mee. De entertainment sector staat stil maar kan met aanname van nieuwe innovaties en facilitering door de telecom/betaal providers nieuwe inkomstenstromen aanboren waarbij er wordt ingespeeld op de nieuwe klantbehoeften met betrekking tot entertainment.

Telesur/Digicel

Bundel met de lokale online platformen als TrackDrip en Fiadoo en verhoog zo de bedrijfsinkomsten door het stimuleren van meer data gebruik en winst deling.

Speel effectief in op de huidige lokale consumenten behoefte aan Entertainment en lever een functionele bijdrage aan de probleemstelling in de lokale entertainment sector.

Mopé/Uni5Pay/Numus/RxPay

Faciliteer de stake-holders van de entertainment sector met online wallets om financiële transacties te verrichten en de consument in het kunnen aanschaffen van de telecom provider data pakketen.

Kortom Streaming en Digitaal Betalen zijn de oplossing voor de entertainment sector tijdens de Covid-19 Pandemie in Suriname.

Phil Tevreden