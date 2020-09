Rosebel Community Fund doneert aan ROS

De Rosebel Community Fund heeft COVID-informatieboekjes en mondkapjes gedoneerd aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport in Suriname. Deze donatie is zaterdag 5 september tijdens een kennismakingsbezoek overhandigd aan minister Gracia Emanuel door voorzitter van de Rosebel Community Fund, Sharmila Jadnanansing. Deze geste is ten behoeve van de kinderen in het binnenland, voornamelijk Brokopondo.

Het COVID-informatieboek is geschreven is door schrijfster Indra Hu-Ramdas. Dit boek, met als titel ‘Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over Coronavirus en COVID-19’, heeft ten grondslag meer bewustwording bij kinderen te creëren betreffende het COVID-19 virus. In totaal zijn er 250 exemplaren van dit informatieboek en 1500 mondkapjes gedoneerd aan het ministerie.

Jadnanansing haalde aan dat het ministerie op kort termijn weer een donatie mag verwachten. Dat zal volgens haar bedoeld zijn voor het jeugd op het gebied van educatie en planning. Eerder heeft de Rosebel Community Fund in het kader van de COVID-pandemie op diverse fronten gaan ondersteuning geboden in Brokopondo maar ook in Paramaribo.

Jerry Finisie, bestuurslid van de Rosebel Community Fund, haalde aan dat er in verband met COVID-19 een aantal donaties zijn gedaan om de gemeenschap in Brokopondo veilig te houden. Er is een voorlichting video gemaakt, er is materiaal aan de vrouwen in de dorpen gedoneerd om mondkapjes te maken. Verder is elk dorp in dat gebied voorzien van een thermogun waarmee de temperatuur gemeten kan worden. Voor de oudjes die zich moeilijk kunnen verplaatsen vanwege COVID, heeft de Rosebel Community Fund gezorgd voor voedselpakketen. Hij wees erop dat deze organisatie voor een groot deel aan dorpen doneert, waar zij impact hebben.

De districtscommissarissen van Brokopondo en Boven-Saramacca waren ook aanwezig tijdens dit bezoek. Zij zijn tevreden met deze geste en kijken uit naar een verdere samenwerking met de multinational. Minister Emanuel is ingenomen met deze geste en verzekerde het bestuur van de Rosebel Community Fund dat deze donatie zeker de doelgroep zal bereiken. Ook zij kijkt uit naar de vervolggesprekken om de verdere samenwerking tussen het ministerie en Rosebel te bespreken. Deze samenwerking moet zorgen voor de ontwikkeling van het gebied waar de multinational in opereert.