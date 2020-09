Ongerustheid over verkoop monumentale hoekpand Suralco in Paramaribo

Een advertentie in een Surinaamse krant, waarin het het fraaie monumentale hoekpand van de Suralco in hartje Paramaribo bij inschrijving te koop wordt aangeboden, heeft geleidt tot enige ongerustheid in Suriname. Het gaat om het bekende gebouw op de hoek van het Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant (foto).

De Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES), die zich bezig houdt met monumentenzorg en het behoudt van de Historische Binnenstad van Paramaribo, maakt zich zorgen en zegt niet te hopen dat een cultuurbarbaar het gebouw koopt.

Het desbetreffende onroerend goed, met alles wat daarop staat, is overeenkomstig de Wet Historische Monumenten aangewezen als voorwerp van monumentenzorg. “Feitelijk zou de Suralco dit pand cadeau moeten doen aan de Surinaamse gemeenschap en het niet in de verkoop moeten doen” zegt de stichting over de verkoop.

Kopers kunnen zich tot en met maandag 28 september inschrijven, om een bod te doen om het gebouw te kopen. De advertentie: