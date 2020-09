Delegatie Paranam Industry Center presenteert plannen aan president

Landbouw en procesverwerking waarbij alle producten via de bestaande haven geëxporteerd kunnen worden. Dit is een van de belangrijke aspecten in de plannen van de Paranam Industry Center (PIC). Het behelst een industriepark dat in de plaats zal moeten komen van de te slopen aluinaarderafinnaderij. Een delegatie van de PIC heeft op vrijdag 4 september 2020 een bezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi en haar plannen aan het staatshoofd voorgehouden.

Indre Ori, co-leader Location Manager Suralco, zegt desgevraagd dat het bezoek op uitnodiging van de regering is geweest. Tijdens het onderhoud met het staatshoofd heeft de delegatie een presentatie gegeven over de PIC. Met dit project werd enkele jaren geleden een aanvang gemaakt. De bedoeling is om een herbestemming te geven aan het gebied waar momenteel de te slopen Paranam raffinaderij staat.

Volgens Ori is dit ook de wijze waarop Alcoa kijkt naar locaties elders ter wereld waar zij smelters of raffinaderijen had staan. “Kan je ze een andere bestemming geven. Kan je aan industrie doen of kan je het op een andere manier ontwikkelen”, legt hij uit.

Met die gedachte heeft de voormalige directie zich in de periode 2015 – 2017 gebogen over de herbestemming van het gebied. Ori: “Het idee is om een Paranam Industrie Center daar te ontwikkelen”. Volgens hem is er een studie geweest van het gebied en onderzoek gedaan welke soorten industrieën er allemaal ontwikkeld kunnen worden. Er zijn verschillende indelingen van de grond gemaakt, waarbij er onder meer aan landbouw en procesverwerking gedaan zou kunnen worden met de bestaande haven als uitgangsbasis. “Alle producten die je nodig hebt en produceert kan je dan exporteren”, zegt de co-leader.

Hij geeft te kennen dat er niet alleen veel onderzoek is gedaan, maar er ook ook gesprekken geweest met verschillende bedrijven, lokaal en internationaal. Ori: “Ze zijn geïnteresseerd om daar hun business op te zetten”. Volgens hem is er In 2018 een conceptplan gepresenteerd aan de toenmalige regering, maar door omstandigheden is daar verder niets van terechtgekomen.

De delegatie is ingenomen met het feit dat zij het concept heeft kunnen presenteren aan de nieuwe regering van Suriname. Zijdens de regering heeft Santokhi aangegeven dat op basis van de ontwikkelingen de Paranam Industry Center valt onder een van de grotere projecten die voor wat betreft productie en werkgelegenheid goed voor het land zou kunnen zijn.