‘Bouterse beschermt voortvluchtige ex-minister Hoefdraad’

Ex-president Desi Bouterse zou de hand boven ’t hoofd houden van de voortvluchtige ex-minister Gillmore. Dat zegt commentator Ludwich van Mulier in het radioprogramma ABC-Actueel. Volgens Van Mulier zou Hoefdraad door burgers gezien zijn te Leonsberg en zou de ex-minister zich ophouden op Bouterse’s buitenverblijfplaats te Broko Baka.

Van Mulier zei verder dat het opmerkelijk is dat de politie in Suriname, die ervoor getraind is om boeven op te sporen, Hoefdraad niet kan vinden terwijl zijn drie advocaten hem wel weten te vinden. Afgelopen weekend nog heeft de ex-minister van financiën, via zijn advocaten gevraagd aan de rechter een rechtsvordering op verkort termijn in te stellen, tegen de Staat, De Nationale Assemblee (DNA) en het Openbaar Ministerie.

Het is niet de eerste keer dat naar buiten komt dat Hoefdraad wordt beschermd door Bouterse en zijn vrienden. Vorige maand ging op social media rond dat Hoefdraad zich schuil zou houden op Paramaribo-Noord bij Chas Warning.

Van Mulier zegt verder tegen de zender dat Bouterse over een privé-leger van ongeveer 200 gewapende mannen in het Surinaamse binnenland beschikt. Het complete interview in ABC-Actueel, is hier te beluisteren. Een fragment is hieronder: