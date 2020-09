Beschadigde hoofdbuis SWM door graafwerkzaamheden derden

Vanwege graafwerkzaamheden door derden is de hoofdbuis van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), langs de Jaggernath Lachmonstraat beschadigd geraakt. Het gevolg was veel waterverlies zoals op de foto te zien is. Het bedrijf laat weten dat verbruikers in het omliggend gebied hierdoor een lage waterdruk zullen ervaren.

“Technici van het bedrijf zullen alles in het werk stellen om deze breuk zo snel mogelijk te herstellen en de watervoorziening te normaliseren. De SWM biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief” meldt het Surinaamse bedrijf vanmiddag op haar Facebook pagina.

De SWM doet een dringend beroep op aannemers en anderen in Suriname, om graafwerkzaamheden langs de weg, op de bermen etc. vooraf te melden, zodat er plaatselijk aanwijzingen kunnen worden gegeven.