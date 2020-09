Actievoerders Totness in dienst genomen door vorige regering en niet betaald

Voor de tweede opeenvolgende dag is de Oost-West verbinding nabij Totness in het district Coronie gebarricadeerd door boze actievoerders. Het gaat om mensen die in dienst van de overheid zijn genomen en nog geld voor hun werkzaamheden moeten krijgen. De politie heeft vandaag streng opgetreden en de barricades vrijwel meteen verwijderd.

Één van de leiders van het protest, de 39-jarige Sergio Sinester, zegt in gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat het niet gaat om een politiek actie vanuit de NDP zoals gesuggereerd wordt. Waar die suggestie vandaan komt weet hij niet. “Misschien omdat de NDP beide zetels in Coronie heeft” aldus Sinester.

Zijn team van circa 50 man is op 1 maart in dienst genomen door de vorige regering. Ze zouden na 3 maanden (dus 1 juni) betaald worden, maar dat is nog steeds niet gebeurt. Volgens Sinester zijn er ook mensen ontslagen, die op 1 september 2019 met een tijdelijk beschikking in dienst waren genomen.

In totaal gaat het om een groep van meer dan 100 personen die geld krijgen, nadat ze in dienst zijn genomen door de vorige regering. De actievoerders hebben hun acties beëindigd en zullen volgens Sinester tot eind van deze maand wachten op een oplossing.

Als die niet komt gaan ze weer over tot barricaderen van de weg en de acties opvoeren zegt hij.