Stemming over motie die oproept om AOW Surinaamse ouderen aan te vullen

De Tweede Kamerfractie van de Nederlandse politiek partij ’50plus’ heeft vorige week een motie, ingediend die het kabinet oproept om de AOW van zo’n 30.000 Surinaamse ouderen aan te vullen. Morgen, dinsdag 8 september, wordt over deze motie gestemd.

In de motie, ingediend door 50plus Kamerlid Corrie van Brenk, geeft de partij aan dat de Nederlandse overheid géén wettelijke verplichting heeft het AOW-gat van Surinaams-Nederlandse ouderen te dichten, maar hen uit oogpunt van morele

rechtvaardigheid moet tegemoetkomen.

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het basispensioen dat je als Nederlander krijgt als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

In 50 jaar tijd bouw je een volledige uitkering van de AOW op, die je krijgt vanaf het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt (momenteel op je 67e). De maandelijkse uitkering ligt rond de 1200 euro voor een alleenstaande; 800 euro als je getrouwd bent of samenwoont.

Op het moment dat je langer dan een jaar buiten Nederland woont, bouw je minder AOW op, 2 procent per jaar minder om precies te zijn.

Die regel wordt ook toegepast op Nederlandse ingezetenen van Surinaamse herkomst. Zij begonnen daardoor pas met het opbouwen van AOW op het moment dat ze naar Nederland verhuisden en bouwden helemaal geen AOW op als ze in Suriname bleven. Terwijl het land tot de onafhankelijkheid in 1975 nog onderdeel was van het het Koninkrijk der Nederlanden.