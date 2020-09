Regering gestart met ordening kleinschalige goudsector in Suriname

De kleinschalige goudsector vervult volgens de regering Santokhi- Brunswijk een veelzijdige rol in de ontwikkeling van Suriname en kan een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. Om deze bijdrage te realiseren is op 4 september 2020, de Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector, voor een jaar geïnstalleerd. De installatie werd gedaan door vice-president Ronnie Brunswijk. Bij de installatie was ook de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, aanwezig.

De leiding van de commissie is in handen van Wesley Rozenhout. De commissie bestaat verder uit 13 leden van verschillende disciplines. Volgens de vicepresident is de ordening van de goudsector nu meer dan ooit gewenst. “Niet alleen de inkomsten voor de staat uit deze sector is belangrijk, maar ook de ordening van de activiteiten binnen de sector is van eminent belang”, aldus de vice-president tijdens de installatie.

De gedegen verantwoording die te zien is bij de multinationals ontbreekt volgens de vice-president nog bij de kleinschalige goudsector. Dit terwijl uit de exportcijfers blijkt dat de opbrengsten uit de kleinschalige goudsector bijna even groot zijn bij de multinationals. Volgens de vice-president is het daarom van belang om meer inzage te hebben in deze sector.

Minister Abiamofo was dezelfde mening toegedaan. De natuurlijke hulpbronnen behoren volgens hem de staat toe. “Het is hoog tijd dat de staat uit deze sector krijgt wat het rechtens toekomt. Er gebeurt nog veel buiten het gezichtsveld van de staat en er is weinig tot geen controle”.

De commissie – Foto (c) Kabinet van de vice-president van de Republiek Suriname

De commissie heeft ondermeer als doel het beheersen van de risico’s, die betrekking hebben op de kleinschalige goudmijnbouw, waartoe onder andere behoren: de milieuproblematiek, de sociale context voor lokale gemeenschappen en de veiligheidsaspecten inzake conflicten die zich voordoen tussen gemeenschappen en houders van mijnbouwrechten.

Verder zal de commissie ook concrete oplossingsmodellen moeten aandragen tot criminaliteitsbeheersing, reguleren en het indammen van de illegaliteit, de financiële context met betrekking tot het optimaliseren van de staatsinkomsten. Ook de wetgeving waaronder geratificeerde mijnbouw-, milieu-en arbeidsverdragen zullen onder de loep worden genomen. Het is voor de regering noodzakelijk om samen met alle relevante actoren in de kleinschalige goudsector, gericht integraal beleid te ontwikkelen ter verbetering, modernisering en verduurzaming van de sector.

Aspecten zoals werkgelegenheid, milieu, gemeenschapsontwikkeling, inkomsten voor zowel individu als de staat zullen naast de veiligheidsaspecten bij de voortzetting van de ordening van de kleinschalige goudsector een leidende rol spelen. OGS (Ordening Goud Sector) welke ressorteert onder het ministerie van NH zal zowel institutioneel versterkt worden en ook qua capaciteit. Het management is al vervangen en staat nu onder leiding van kapitein Wilson Balansi.

De commissie Ordening Kleinschalige Goudsector ressorteert onder vice-president Brunswijk en is in nauw contact met het ministerie van NH. In goed samenspraak zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd.