Jintie: ‘COVID-19 situatie in binnenland is alarmerend’

Algemeen directeur van de Medische Zending Herman Jintie zegt dat de COVID-19 situatie in het binnenland alarmerend is. Dit haalde hij op donderdag 3 september aan tijdens een bezoek aan minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling & Sport. Bij dit gesprek zaten de diverse districtscommissarissen van het binnenland van Suriname aan.

Jintie vreest dat als er nu geen plan van aanpak komt, de situatie uit de hand kan lopen. Hij wilt dat de bewustwording van COVID-19 meer opgang komt. Als persoon die constant in het binnenland is, zegt hij dat mensen daar het niet zo nauw nemen met dit virus. Volgens hem blijkt het vaak genoeg dat jonge mensen die positief getest worden en niet in isolatie kunnen, dus in thuisquarantaine moeten blijven, zich gewoon begeven in het openbaar, omdat ze niet echt klachten hebben. Jintie wijst erop dat dit gedrag juist gevaarlijk kan zijn voor anderen, vooral voor zij met onderliggende klachten. Ook zegt hij dat de veiligheid gewaarborgd moet worden bij het begraven van een COVID-dode.

Vanuit het traditioneel gezag is aangehaald dat het moeilijk is veranderingen te brengen bij de begrafenissen, omdat dat afhangt van het in acht nemen van een aantal rituelen. Jintie benadrukte dat het niet gaat om het inkorten of helemaal niet naleven van de rituelen. Het gaat volgens hem erom dat alles zo veilig mogelijk gebeurd, op een manier waarop het virus zich niet verder kan verspreiden.

Vanuit het ministerie is voorgesteld om COVID-19 teams samen te stellen die per 3 dorpen zullen opereren. De taak van zo een team zal zijn om de mensen in de dorpen te voorzien van voorlichting over het virus en dat zij ook de protocollen voorhouden van nabestaanden van een COVID-dode. Voorgesteld is dat zo een team bestaat uit vertegenwoordigers van MZ, onderwijs, het commissariaat, districts- of ressortsraad en het traditioneel gezag. Ook zal er gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van quarantaine en isolatie ruimtes.

Minister Emanuel haalde aan dat we nu in een andere tijd leven, waar zaken niet zoals normaal kunnen verlopen. Om de algehele binnenlandse bevolking te beschermen tegen het COVID-19 virus, zullen zaken anders aangepakt moeten worden waarbij de bestaande cultuur niet terzijde wordt gelegd.