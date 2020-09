VIDEO: Ophef over hardhandig politieoptreden na klemrijden bestuurder

Op social media is zaterdag flinke ophef ontstaan nadat er beelden online kwamen, waarin te zien is dat agenten van het Korps Politie Suriname een klemgereden, ongewapende bestuurder die zich niet verzet hardhandig aanpakken. Op de beelden, die hieronder ook staan, is te zien dat de agenten met loeiende sirene een auto achtervolgen.

Dit zou zich tijdens de total lockdown hebben afgespeeld. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder in kwestie, een stopteken van de politie negeerde en tegen een politiewagen aanreed. Daarna reed hij in tegenovergestelde richting tijdens zijn vluchtpoging.

Nabij de Mangolaan besluit de bestuurder van de achtervolgde auto, zijn voertuig aan de kant te zetten. Twee agenten, met korte broek en slippers, stappen uit de politieauto en snellen naar de bestuurder toe. Deze wordt hardhandig uit de auto getrokken en op de grond gegooid.

Vervolgens wordt hij geschopt en geslagen. De bestuurder verzet zich daarbij niet, maar wordt wel hardhandig aangepakt door de agenten. Een agent legt ook nog zijn voet op de rug van de bestuurder.

Het geheel wordt gefilmd door een burger en als de agenten dat door hebben wordt deze persoon gesommeerd om daarmee te stoppen. Het voorval heeft de tongen op social media behoorlijk losgemaakt. Het buitensporig politiegeweld is volgens velen disproportioneel toegepast.

Niet iedereen veroordeelt het gedrag van de agenten echter. Er zijn ook mensen die vinden dat de politiemannen goed werk verrichten en aangeven: “Good job KPS!”

Bekijk de beelden hieronder via Instagram en volg ons ook daar: