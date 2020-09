Twee nieuwe coronadoden genoteerd in Suriname; aantal nu op 77

In Suriname zijn zaterdag twee nieuwe coronadoden genoteerd. Hiermee is het aantal personen dat tot nu toe aan het coronavirus is overleden gestegen naar 77.

In de afgelopen 24 uur zijn 68 personen positief getest op het gevreesde virus en 60 patiënten genezen verklaard. Het aantal besmettingen sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gestegen naar 4.320. Er zijn momenteel 818 actieve cases.

In totaal zijn 3.426 personen genezen verklaard. In de ziekenhuizen worden nu 120 personen verpleegd. 15 patiënten worden verpleegd in de intensive care units. Er zijn momenteel 89 personen in quarantaine en 723 patiënten zijn in isolatie.