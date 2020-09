Tien personen dakloos door woningbrand te Beekhuizen

Tien personen, vijf kinderen en vijf volwassenen, zijn donderdagmiddag dakloos geworden, nadat hun hoogbouw woning op de hoek van de Grofolo- en Morastraat in brand is gevlogen. Het bovenste gedeelte is compleet verwoest en beneden heeft waterschade opgelopen. De woning in Suriname was niet tegen brand verzekerd.

Een belendend pand heeft schade aan de rechtergevel opgelopen. Door de hitte zijn enkele rammen gesprongen en een zonnekap is ook verwoest. Deze woning was wel tegen brand verzekerd.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.

Het was de tweede woningbrand in Paramaribo binnen 24 uur. Woensdag rond 23.00u was een laagbouw woning aan de Richard Voullairestraat in brand gevlogen en compleet verwoest.