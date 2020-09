Surinaamse politie zoekt 71-jarige Nederlander Robert Putter

Het Korps Politie Suriname heeft zaterdag een opsporingsbericht naar buiten gebracht waarin zij vraagt om opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de 71-jarige verdachte Robert Paul Putter (foto). De Nederlander zou beleidsadviseur van de Centrale Bank van Suriname (CBVS) en van minister Hoefdraad zijn geweest.

Zijn naam wordt ook genoemd in het schandaal bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Naar verluidt zou hij directeur zijn geweest in bedrijven van SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto en zaken met hem hebben gedaan. Zo zouden zij staatspanden in opdracht van Hoefdraad verkocht hebben aan een stichting.

Putter wordt volgens de politie ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan Medeplichtigheid aan overtreding van de Anti Corruptiewet; Overtreding wet Moneylaundring; Deelneming aan een Criminele organisatie; Verduistering en Oplichting zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van strafrecht.

Hij is op 17 mei 1949 geboren te Amsterdam en heeft laatst in Suriname gewoond aan de Condorstraat nummer 104 te Paramaribo.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de Afdeling Fraude op de telefoonnummers 08963827; 08563597, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.