Lekkages hoofdbuizen veroorzaken verdere daling waterdruk

In diverse voorzieningsgebieden van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) in Wanica en Paramaribo heerst er al enkele dagen een lage waterdruk tot geen water. Het bedrijf in Suriname had in eerdere berichtgevingen reeds aangegeven dat het lockdown-weekend, met daarbij de grote droge tijd, een extra druk zou leggen op de watervoorraden.

Echter is het bedrijf in de afgelopen 48 uur geconfronteerd geworden met lekkages aan hoofdbuizen en ruwwaterleidingen te Koewarasan, La Vigilantia (Waterland) en van Hattemweg die een nog verdere daling in de waterdruk hebben veroorzaakt. Deze lekkages zijn het gevolg van dips in de stroomvoorziening van de N.V. EBS, waardoor het verpompingsproces verstoord is geraakt en er schommelingen in de waterdruk in het distributienet zijn opgetreden.

Vanwege de lekke ruwwaterleiding te Van Hattemweg zijn de operations van het productiestation aldaar aangepast waardoor er minder water wordt gedistribueerd en verbruikers in diverse gebieden een lage waterdruk tot geen water ervaren. Dit station, met een productie- capaciteit van 1000m3 water per uur, draagt namelijk voor een groot deel bij in de watervoorziening in Wanica en Paramaribo.

Inmiddels zijn de herstelwerkzaamheden aan de Van Hattemweg zo goed als afgerond en wordt er normaal water verpompt. Echter kan het nog enkele uren duren alvorens de drukken in het distributienet zullen zijn genormaliseerd.

De SWM vraagt de Surinaamse gemeenschap begrip voor de ontstane situatie en biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief.