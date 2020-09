Digicel en PAHO voorzien Suriname wederom van PPE

Het telecombedrijf Digicel Suriname heeft voor de strijd tegen het COVID-19 virus wederom diverse persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder maskers, shoe-covers, en dergelijke ter beschikking gesteld aan Suriname. Tevens heeft het bedrijf niet één maar liefst twintig mobiele telefoons, waarvan elk voorzien is van een postpaid abonnement gedoneerd.

Daarnaast heeft de Pan American Health Organisatie(PAHO)/World Health Organisatie (WHO) een donatie geschonken aan Suriname namens de Canadese overheid. Deze donatie betreft beschermingsmiddelen ter waarde van $156.000. De overdracht vond respectievelijk op 2 en 3 september plaats op het secretariaat van de minister van Volksgezondheid.

Digicel Suriname voelt zich zeer betrokken bij de COVID-19 situatie in ons land en is bereid om Suriname als onderdeel van één van de landen waarbinnen zij ook participeert te ondersteunen waar nodig. Het bedrijf deed ook het voorstel dat het ministerie ook verzoeken voor donaties mag opsturen voor andere projecten die zij wensen te initiëren met betrekking tot covid-19.

Het is niet de eerste keer dat Digicel doneert aan het ministerie van Volksgezondheid. Zo is er in kader van het bestrijden van het covid-19 pandemie in Suriname in het verleden ook persoonlijke beschermingsmiddelen en telefoons met dataplannen door het bedrijf gedoneerd.

Patrick Healy, Honorair Consult van Canada in Suriname heeft namens de Canadese overheid en de Ambassade van Canada, heel veel moed en succes toegewenst aan Suriname bij de bestrijding van het COVID-19 virus. Canada ondersteunt Suriname op diverse fronten. Het zal dus niet bij deze geste blijven die zij ter beschikking zullen stellen.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is zowel Canada als Digicel Suriname zeer erkentelijk voor de donaties ter bestrijding van het COVID-19 virus.