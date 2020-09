Drie woningen in één week afgebrand te Bernharddorp

Een laagbouwwoning aan de Pararacweg te Bernharddorp in Suriname is gisterenavond compleet afgebrand. Het is de derde woning die binnen een week is afgebrand in het dorp.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat de melding omstreeks 19.38u binnenkwam. De brandweer was om 19.50u ter plaatse en de woning stond toen al in lichterlaaie. Om 20.02u was de brand onder controle.

De voorlichter zegt verder dat het gaat om een onbewoonde woning die van steen en hout was opgetrokken met een oppervlakte van 6 bij 8 meters. De woning had inboedel en was ook aangesloten op het elektriciteitsnet.

De brandweer vernam van een familielid dat de eigenaar van de woning in het buitenland is. Beweerd wordt dat de woning niet tegen brand is verzekerd. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie van Rijsdijk heeft de zaak in onderzoek.

De twee eerdere woningbranden waren maandagnacht en dinsdagochtend in twee verschillende straten. In de omgeving was stroom uitgevallen nadat een voertuig tegen een EBS-stroompaal knalde. Bewoners van beide woningen hadden toen een kaars aangestoken. Op een bepaald moment waren zij gaan slapen zonder de kaars uit te maken, met de brand als gevolg.