Bestuursdienst ondersteunt politie bij lockdown-controles

Voor dit weekend geldt er weer een total lockdown in Suriname. Deze is vrijdag 4 september 20.00u ingegaan en is van kracht tot en met maandag 7 september 05.00u.

De bestuursdienst van Paramaribo verleent ondersteuning aan de politie bij de controles tijdens de lockdown. De bestuursambtenaren zijn op verschillende locaties aanwezig om een oogje in het zeil te houden.

Niemand mag zomaar op straat behalve personen die vallen onder de diverse groepen die geïdentificeerd zijn als essentiële diensten.