6 personen overleden aan gevolgen corona, aantal doden nu 83

In Suriname zijn, sinds de update van de officiële COVID-19 website zaterdag, vandaag weer 6 mensen overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws zojuist. Gisteren stond het aantal overleden personen op 77, dat zijn er met deze 6 doden nu 83.

Volgens Starnieuws zijn vier personen zijn overleden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Daarnaast is één leven te betreuren in het St. Vincentius Ziekenhuis en is één persoon overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.