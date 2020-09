COVID Beleidsteam noemt dispensatie verleent aan McDonalds ‘foutje’

Het COVID Beleidsteam (NCMT) heeft bekend gemaakt dat de dispensatie verleent aan McDonald’s Suriname is ingetrokken. De toestemming is vanwege een ommissie verleend aan voornoemd fastfood keten, hetgeen het Beleidsteam betreurt, meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS). De toestemming is inmiddels ingetrokken.

Verder informeert het beleidsteam de samenleving dat restaurants en andere non-essentiele bedrijven en/of organisaties in aanmerking kunnen komen voor dispensatie voor onder andere het management, back-office personeel en/of bewaking- en beveiligingspersoneel.

Ter voorkoming van misstanden doet het Beleidsteam een dringend beroep op het bedrijfsleven en andere non-essentiele organisaties, om alle detailinformatie toe te voegen aan het verzoek voor dispensatie. Indien gedetailleerde informatie ontbreekt, zal het Beleidsteam genoodzaakt zijn het verzoek af te wijzen.

Het COVID Beleidsteam bedankt de samenleving voor haar oplettendheid en accuraatheid en spreekt de hoop uit dat met dit bericht elk misverstand is weggenomen