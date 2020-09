Woordenwisseling tussen bouwvakkers eindigt in steekpartij

Een woordenwisseling tussen twee bouwvakkers in Suriname is donderdagmiddag geëindigd in een steekpartij. Het voorval vond plaats aan de La Pazstraat in het politieressort Munder.

Waterkant verneemt dat de mannen op een bepaald moment een woordenwisseling kregen over een nog onduidelijke kwestie. Plotseling rende één van de bouwvakkers weg en kwam gewapend met een dolkmes terug. Daarmee stak hij het latere slachtoffer in zijn buik en been.

Na de daad maakte de verdachte zich uit de voeten. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer af te voeren naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.