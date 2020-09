VIDEO: Mark X-bestuurder negeert stopbord en veroorzaakt zware aanrijding

De bestuurder van een Toyota Mark X, die vanmorgen een stopbord negeerde op de kruising van de Johannes Mungra- en de Nadiastraat in Suriname, heeft daardoor een zware aanrijding veroorzaakt. De auto van de veroorzaker kwam na het verkeersongeval op z’n zij terecht (foto). Van de aanrijding zijn beelden die gemaakt zijn met een bewakingscamera, online gezet en hieronder te zien.

In het filmpje is het stopbord duidelijk te zien. De veroorzaker reed om 09.34u vrij hard in de Nadiastraat met zijn Mark X en wilde op de kruising met de Johannes Mungra, de weg oversteken, om het ander stuk van de Nadiastraat in te rijden. Hij verzuimde daarbij echter te stoppen zoals aangegeven is.

Op dat moment reed een VW Amarok pick-up ook met een redelijke snelheid over de Johannes Mungrastraat en ramde de Mark X keihard in de flank. Zo hard dat de personenwagen weg schoof en uiteindelijk op z’n zij in de berm terecht kwam. Beide voertuigen raakten daarbij zwaar beschadigd.

Op de ingezoomde beelden hieronder is de klap goed te zien: