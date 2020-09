VIDEO: Camerabeelden laten zien hoe auto op paaltjes eindigde

De auto die donderdagmiddag bovenop paaltjes langs de weg eindigde in de Koningstraat in Suriname, haalde een file in de straat in en werd daarbij geraakt door een afslaande pick-up. Dat blijkt uit camerabeelden die hieronder te zien zijn.

De bestuurder van het voertuig dat op de paaltjes eindigde haalde om 15.34u een hele rij langzaam rijdend verkeer in. Een van de auto’s die hij inhaalde, de pick-up, wilde echter naar rechts afslaan in de Nassaustraat en raakte het inhalend voertuig in de flank. Door de klap raakte de auto van de weg en eindigde bovenop de paaltjes.

Het voorval kreeg veel aandacht op social media en werd veel gedeeld. Onduidelijk was echter wat de oorzaak was. Onderstaande camerabeelden maken het geheel duidelijk: