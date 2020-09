Verdachte vlucht uit politiebureau via luik in toilet

Een 26-jarige man die dinsdagmiddag door de politie van bureau de Nieuwe Grond werd aangehouden, omdat hij de buurman van z’n ex-vriendin dreigde te kappen, wist woensdag via het toilet te vluchten uit het politiebureau. Hij werd enkele uren na het vluchten weer aangehouden op zijn woonadres.

De man ging dinsdag in beschonken toestand naar het huis van zijn vriendin waar hij de boel bedreigde met een houwer en een mes. Een lid van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS) die toevallig langsreed was genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen en schakelde de politie in.

De verdachte werd door agenten meegenomen naar het politiebureau waar hij woensdag voorgeleid werd. Op een bepaald moment vroeg hij toestemming om naar het toilet te gaan, alwaar hij via een luik naar buiten wist te komen en de benen nam.

Zijn vrijheid duurde echter niet lang, want de politie wist hem op zijn woonadres wederom aan te houden.