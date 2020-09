Reorganisatie commissariaat Paramaribo-Noordoost op komst

Districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola van het commissariaat Paramaribo-Noordoost zal een traject van reorganisatie inzetten bij het commissariaat in Suriname. De reorganisatie komt nadat de burgervader na zijn aantreden, kennis heeft genomen van zaken op het commissariaat. Hierbij heeft de dc verschillende gesprekken gevoerd met de diverse afdelingshoofden en overige personeelsleden. De wijziging houdt in dat er een doorlichting zal plaatsvinden van de financiële staat, het personeelsbestand, staat van gebouwen en terreinen en het wagenpark.

“Ik heb wilde verhalen gehoord dat voertuigen zijn opgekocht, waardoor die niet ingezet kunnen worden”, schetst Bhola de situatie die hij heeft aangetroffen. Ook heeft de dc moeten vernemen dat dienstvoertuigen oneigenlijk worden gebruikt. Er zal eveneens een inventarisatie plaatsvinden van het rollend materieel. De burgervader wil namelijk niet voor verassingen komen te staan en kijkt ook uit naar een inventarisatie van de staat van gebouwen en terreinen die deel uitmaken van het commissariaat.

De dc zal verschillende commissies op het commissariaat benoemen die belast zullen zijn met de doorlichting. De commissies zullen bestaan uit vrijwilligers en deskundigen uit de samenleving die samen met de kenners van de diverse afdelingen verslag zullen doen aan Bhola. De mensen die worden aangetrokken om te helpen met de doorlichting, worden niet betaald benadrukt de burgervader. Het zullen mensen zijn die hun expertise pro deo zullen aanbieden.

Bhola benadrukt dat hij op basis van “facts and figures” een beter beeld krijgt van de actuele situatie en dat hij in goed overleg met overige actoren zal nagaan hoe verder te handelen. De dc benadrukt nogmaals dat hij er is om leiding te geven op het commissariaat en met eenieder wenst samen te werken. “Het is geen zins de bedoeling om wie dan ook onaangenaam te zijn!”