President stelt werkgroep ‘Ghetto Boyz’ in om problemen kansarme buurten aan te pakken

Een door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerde werkgroep zal zich moeten bezighouden met de problemen waarmee de achterstandswijken, de zogenoemde ‘ghetto’s’, kampen. De werkgroep werd op donderdag 3 september geinstalleerd op het presidentieel paleis. Het in het leven roepen van deze commissie behelst een project om kansarmen en sociaal zwakkeren tegemoet te komen.

Bij de installatie werd vooral de nadruk gelegd op de werkwijze, de communicatie en de ondersteuning naar de doelgroepen. De president gaf aan dat de groep in goede handen is bij Stanley Dijksteel. Hij zal de liason officer zijn en directieven geven aan deze groep

‘Ghetto Boyz’ zal onder anderen meehelpen bij de distributie van voedselpakketten aan sociaal zwakkeren in de verschillende buurten. Behoeftigen, die zich voor ondersteuning nog niet hebben geregistreerd bij de overheid, kunnen dit doen bij de werkgroep.

Ifmorel Becker, die is aangesteld als één van de coördinatoren van de commissie, benadrukt dat het woord ‘Ghetto’ bij deze groep staat voor ‘Getting Higher To Help Each Other’. De groep wil met dit gegeven af van de negatieve lading van het woord. Een van haar belangrijke taken is: de verschillende problemen identificeren en die op een concrete en eerlijke manier op te lossen.

Er zal gewerkt worden volgens een werkstructuur, die met het staatshoofd en de leden van het Bureau Eenheid, voorheen Bureau Volkscontacten, is besproken. Becker zegt dat de werkgroep Suriname naar grotere hoogten zal brengen en de minderbedeelden vooral beter zal positioneren.