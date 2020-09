Nieuwe SLM Boeing heet ‘Bird Of The Green Paradise’

Vanmorgen heeft in Suriname de naam onthulling en bestickering van de ‘nieuwe’ SLM B777-200 plaatsgevonden. Uit de meer dan honderd ingezonden namen is door een commissie de naam Bird Of The Green Paradise gekozen. Dat meldt de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM).

Binnen de SLM-vloot is er door de jaren heen, op één na, aan elk vliegtuig een naam gegeven. Deze namen waren vaak bloemen of district namen. Op de romp van twee SLM vliegtuigen pronkten ooit eens de namen van twee Surinaamse iconen.

Enkele maanden geleden betrok de leiding van het bedrijf de werknemers bij het bedenken van een naam voor de jongste aanwinst van de SLM, de B777-200. In competitief verband mochten werknemers hun creativiteit doen borrelen door een naam te bedenken welke te maken heeftmet de “natuurthema – 93% FOREST, 100% SURINAMESE decoratie” welke op de staart van het vliegtuig is aangebracht.

“Het natuurthema en Suriname als groenste land komt in de gekozen naam het best tot uiting. Bird Of The Green Paradise zal haar naam eer doen en met veel liefde en toewijding vliegen boven al het groen” aldus de SLM.