Medewerker commissariaat Kabalebo positief getest op COVID-19

Een medewerker van het commissariaat Kabalebo aan de Nickeriestraat in Apoera is positief getest op COVID-19. Vanwege ontsmettingswerkzaamheden is het commissariaat vandaag en op maandag 7 september gesloten.

Zowel van het commissariaat Paramaribo-Zuidwest als van het commissariaat Saramacca was afgelopen maand ook een medewerker besmet geraakt met het gevreesde virus.

Donderdag is er weer een coronadode genoteerd in Suriname. De afgelopen 24 uur zijn er 66 nieuwe besmettingen bijgekomen en 46 personen genezen verklaard. Het aantal actieve cases bedraagt nu 824.

Voor dit weekend geldt er weer een total lockdown in Suriname. Deze gaat vrijdag 4 september 20.00u in en is van kracht tot en met maandag 7 september 05.00u. Niemand mag zomaar op straat behalve personen die vallen onder de diverse groepen die geïdentificeerd zijn als essentiële diensten.