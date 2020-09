Delegatie regering Suriname afgereisd naar Frans-Guyana

Een regeringsdelegatie van Suriname is vanmorgen afgereisd naar Frans-Guyana om bilaterale gesprekken te voeren. De delegatie staat onder leiding van minister Albert Ramdin van van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

De delegatie bestaat verder uit minister Kenneth Amoksie van Justitie en Politie, minister García Emanuels van Regionale Ontwikkeling en Sportzaken, minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, minister Krishna Mathoera van Defensie.

Ook Luitenant-Kolonel Danielle Veira van het Directoraat Nationaal Veiligheid, directeur Miriam Mac Intosh van het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere regeringsvertegenwoordigers maken deel uit van de delegatie.

De delegatie is warm verwelkomd door een groep personen van Surinaamse afkomst die wonen in Frans-Guyana. De delegatie werd opgewacht door de groep bij de aanmeer locatie in Saint Laurent. Ook door de Franse autoriteiten is de Surinaamse delegatie goed ontvangen.

Minister Ramdin heeft ter plekke zijn waardering uitgesproken voor het gebaar van de groep. Hij heeft vervolgens aangegeven dat de regering zich sterk maakt voor alle Surinamers, waar ter wereld zij zich dan ook bevinden. Dit is ook een van de redenen waarom de overheid zich samen met de Franse regering buigt over vraagstukken, die zowel de Franse en de Surinaamse gemeenschap raken.

Op schema vandaag staat een meeting met een Frans regeringsdelegatie. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: COVID-19 situatie; Veiligheid; Het managen van transport van personen, goederen en diensten; Immigratie controle.