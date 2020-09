Werkgroep Doorlichting KPS bezoekt korpsleiding

De werkgroep Doorlichting KPS heeft op woensdagmorgen 2 september een kennismakingsbezoek gebracht aan de leiding van het Korps Politie Suriname. Tijdens dit bezoek zijn er afspraken gemaakt tussen de korpsleiding en de werkgroep over onder andere de wijze van informatie verzameling en informatie uitwisseling.

De werkgroep onder voorzitterschap van de heer Sharma Lakhisaran, is vorige maand door de Surinaamse president ingesteld. Hij gaf daarbij aan dat het KPS een belangrijke actor is bij de bescherming van mensenrechten en de rechtshandhaving en daarmee een essentiële organisatie is ter waarborging van de democratische rechtstaat in Suriname.

“Om deze reden zal het KPS een onbevlekte en integere organisatie moeten zijn en zullen politieambtenaren, die deel uitmaken van het KPS, eveneens onbevlekt en integer moeten zijn” aldus president Santokhi destijds.

De korpsleiding heeft de werkgroep een tussentijdsverslag overhandigd van de werving voor de komende lichting en andere documentatie van de afzwaaiende lichting meldt de politie vandaag.