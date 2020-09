Deze hoogbouw woning aan de Morastraat te Beekhuizen is vandaag rond 15.30u in brand gevlogen. Er was sprake van een enorme vlammenzee. Het is de tweede woningbrand in Paramaribo binnen 24 uur. Gisteravond rond 23.00u is een laagbouw woning aan de Richard Voullairestraat in brand gevlogen en compleet verwoest.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname hebben de brand inmiddels al onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. Nadere details volgen.