Somohardjo wuift kritiek op benoeming echtgenote als directeur volkshuisvesting weg

Amina Pardi, de vrouw van Pertjajah Luhur (PL) leider Paul Somohardjo, is vanaf 1 september de nieuwe waarnemend directeur bij het directoraat Volkshuisvesting. Over de benoeming van Pardi, die oud-ambassadeur van Suriname was voor onder andere Indonesië, Australië, Thailand en de Philippijnen, was er deze week grote consternatie.

Critici zien het als een zuivere vorm van nepotisme van Somohardjo, die er eerder ook ervoor zorgde dat zijn zoon Bronto minister van Binnenlandse Zaken werd. Maar de 77-jarige politicus trekt zich niets aan van de kritiek, omdat zijn vrouw volgens hem gekwalificeerd is voor de functie.

“Dat zij mijn wederhelft is, is in dit kader van ondergeschikt belang. Wat belangrijk is, is dat zij in staat is om de resultaten te boeken die van haar worden verwacht als directeur van Volkshuisvesting” zegt de PL voorzitter tegen Starnieuws.

Hij zegt verder tegen de nieuwssite dat de familieband in dit geval geen straf moet zijn en dat personen die capabel zijn niet uitgesloten moeten worden van bepaalde werkzaamheden, alleen maar omdat zij verbonden zijn aan politici met een bepaalde naam.

Somohardjo zelf zal ook als raadsadviseur worden benoemd, volgens hem vooralsnog onbezoldigd.