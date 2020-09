Politie zoekt bestuurder die 17-jarig meisje in busje verkrachtte

Een 17-jarig meisje in Suriname, is woensdagochtend verkracht in een busje. Dit gebeurde nadat zij instapte om naar de stad te gaan. De tiener verklaarde tegenover de politie dat zij voor haar woning op een taxi stond te wachten, toen er op een bepaald moment een busje daar stopte.

De bestuurder van het busje vroeg aan haar of zij naar de stad wilde. Het slachtoffer antwoordde bevestigend en stapte in het voertuig. De bestuurder reed weg en zei kort daarna tegen het meisje, dat hij nog een paar andere personen moest afhalen. Volgens de tiener reed de verdachte naar Koewarasan en deed verschillende straten aan.

Op een gegeven moment reed de bestuurder naar een afgelegen straat en viel het slachtoffer plotseling aan. Hij bond haar handen met een kabel vast en bedreigde haar met een mes te zullen doodsteken als zij zou schreeuwen. Daarna reed hij naar een andere verlaten plaats en verkrachtte haar. Na de daad reed de verdachte naar de Dr. Sophie Redmondstraat en zette de tiener daar af.

De politie verwees de 17-jarige voor medische behandeling. Zij had een aantal striemen op het lichaam. Het slachtoffer deed aangifte van verkrachting, bedreiging en ontvoering. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.