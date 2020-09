VIDEO: Nieuwe ambulances voor ministerie van Volksgezondheid in Suriname

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft woensdag de sleutels van 8 nieuwe ambulances in ontvangst genomen. De medische voertuigen van het merk Hyundai zijn geleverd door Rudisa Motors. Op de foto staan ze geparkeerd voor het bedrijf aan de Hofstede Crulllaan.

De ambulances zijn allen van het bouwjaar 2020 en voorzien van medisch apparatuur, waardoor het mogelijk is om direct hulp te bieden in de ambulance. Het ministerie zal de ambulances zelf verdelen over de ziekenhuizen in Suriname.

Over de aankoop van de ambulances is onlangs nog een artikel geschreven door Dagblad De West. Volgens de krant is er geen openbare inschrijving geweest voor de aanschaf van deze voertuigen. De aanvraag was gedaan door de vorige regering en verliep via het ministerie van Volksgezondheid.

De voertuigen zouden reeds betaald zijn uit het Noodfonds, dat was gecreëerd in het kader van de COVID-19 pandemie. Hieronder een filmpje van na de overdracht.

Nieuwe ambulances voor ministerie van Volksgezondheid in Suriname Posted by Overall News Suriname – O.N.S on Wednesday, 2 September 2020