Aantal COVID-19 patiënten in ICU’s meer dan gehalveerd

Het aantal COVID-19 patiënten, dat in Suriname behandeld wordt in een Intensive care Unit (ICU) is de afgelopen 24 uur meer dan gehalveerd. Dat blijkt na de update van de teller op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid.

Volgens de teller werden er dinsdag nog 19 mensen in een ICU behandeld. Woensdag was het aantal flink gedaald naar 8. Ook het aantal actieve cases is gedaald en wel van 851 naar 805 personen.

De afgelopen 24 uur zijn er 335 testen uitgevoerd waaruit 60 nieuwe gevallen zijn geïdentificeerd: