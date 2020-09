Voeding en/of kleding voor arrestanten op vrijdag vanwege lockdown

Het Korps Politie Suriname heeft bekend gemaakt dat er in verband met de twee weekeinden afgekondigde ‘lockdown’, wijzigingen zijn aangebracht in het brengen van voeding en/of kleding voor arrestanten in de verschillende cellenhuizen.

Normaliter mag men op zon-en feestdagen schone kleren en/of voeding brengen voor de arrestanten. In verband met de komende weekeinden van ‘lockdown’ zal men niet op zondag, maar op vrijdagmorgen kleren en/of voeding moeten brengen voor de arrestanten.

De tijden van afgifte zijn ongewijzigd gebleven meldt de Surinaamse politie. De lockdown gaat ook komend weekend in van vrijdag 20.00u tot en met maandag 05.00u.