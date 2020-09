Kunst uit Suriname, Frans-Guyana en Guyana komt bij elkaar in Delft

Het Prinsenkwartier in Delft is in de maanden september en oktober het decor van kunst in tropische sferen. Een tentoonstelling waarin kunst uit Suriname, Frans Guyana en Guyana samenkomt onder de titel: “Benedictio IV: mighty echo of the Amazone rainforest – revelations of the Guianas”.

De tentoonstelling heeft het Amazoneregenwoud als centraal thema en is geconcipieerd en gecureerd door Natasha Knoppel Art Galleries. Bezoekers ontdekken hier de pracht en kracht van het gigantische regenwoud, middels werkstukken van gerenommeerde kunstenaars uit de drie Zuid- Amerikaanse landen.

In schilderijen, houtsneden, installaties, conceptueel werk, textiel, bewegend beeld, nemen de kunstenaars de bezoeker mee, diep het Amazoneregenwoud in. Ze maken er kennis met de inheemse bevolking die er eeuwen woont en ontdekken de pijn van bewoners die het gebied moesten verlaten vanwege de bouw van een dam voor een elektriciteitscentrale. De kunstwerken tonen de immense uitgestrekte groene bossen, de kleinste bewoners, de insecten en vlinders. Maar weerspiegelen ook het gevecht tegen kwikvergiftiging en het gevaar dat dreigt voor de biodiversiteit.

Benedictio IV: Kunst met een missie

Met het Benedictio format, vraagt Natasha Knoppel Art Galleries jaarlijks aandacht voor spraakmakende thema’s. Zij doet dit middels kunst en in de vorm van multimediale exposities.

“Het doel van het Benedictio format is bewustwording en educatie van de bezoekers met betrekking tot de gevoerde thema’s te vergroten en te versterken. Kunst met een missie versterkt met teksten, expertlezingen en projectdocumentatie. Tegelijk verbonden aan een goed doel richting het thema”, legt Knoppel uit.

Amazoneregenwoud als inspiratie

Het thema ditmaal : Het Amazoneregenwoud, het grootste regenwoud op aarde met haar oppervlakte van 7 miljoen vierkante kilometer groot, verspreid over negen landen. Suriname, Frans Guyana en Guyana zijn daar deel van.

De laatste decennia wordt het regenwoud ernstig beschadigd. Ontbossing is het grootste probleem, vanwege de grote hoeveelheid koolstof die daarbij vrijkomt. Vrijkomen van deze koolstof, betekent versterking van het broeikaseffect. Gevaar voor de biodiversiteit, gevaar voor de mens. Inheemse volkeren die nu nog leven in dat gebied hebben hier enorm onder te lijden. Toch blijft het Amazoneregenwoud een grote inspiratiebron voor veel Zuid Amerikaanse kunstenaars.

Knoppel voelt zich zelf persoonlijk betrokken met het thema van deze tentoonstelling. “Mijn grootmoeder – oma Marie – was Arowakse (Arowak=inheemse stam). Mijn vader had een passie voor jagen, het binnenland en dieren en was vaak bij zijn inheemse familie en vrienden op bezoek waar hij in hangmatten sliep. Hij nam ons als kleine kinderen ook mee naar de inheemse dorpen en bracht verschillende dieren mee uit het bos die onze huismascottes werden. Papegaaien, apen, vogels, ganzen. Dus ja, ik heb er affiniteit mee”.

Naast aandacht voor de uitdagingen waarmee het Amazoneregenwoud kampt, is de tentoonstelling ook een eerbetoon aan de schoonheid, wijsheid en relevantie van het gebied, haar biodiversiteit en haar inheemse volkeren. Allemaal onderwerpen die aan de orde komen. In de vorm van beeldende kunst, maar ook tijdens een aantal lezingen.

Op de vraag of een thema als het Amazoneregenwoud voor de Nederlander niet een ver-van-mijn- bed-show is, zegt Knoppel:

“Door de natuur te beschermen, beschermen wij feitelijk onszelf. Wat met het Amazoneregenwoud gebeurt, heeft een bewezen weerslag op het klimatologisch evenwicht in de hele wereld, dus ook in Nederland en in Delft”.

Multimediale opzet van de tentoonstelling

Een virtuele 3D tour geeft bezoekers de kans een wandeling te maken door het Amazoneregenwoud en op bezoek te gaan bij de inheemsen die er wonen.

Ook is er een video- installatie over het regenwoud en de inheemsen waarin de goudwinningsproblematiek in het regenwoud aangekaart wordt.

Het thema van de tentoonstelling wordt versterkt door een aantal lezingen , verzorgd door gerenommeerde deskundigen uit het werkveld. Zij staan stil bij de ontwikkeling van beeldende kunst in Guyana, de rol die het regenwoud speelt als inspiratie voor de kunstenaars, maar ook de traditionele leefwijze van de inheemse gemeenschap en verbetering van leefomstandigheden in dat gebied worden belicht. Actuele vraagstukken als toerisme, duurzaamheid en innovatieve duurzame projecten komen ook aan de orde.

Voor scholen zijn er rondleidingen beschikbaar waarbij tijdens audiotours in de vorm van podcasts uitleg gegeven wordt over de kunstwerken. De ingesproken teksten, muzikaal begeleid door de bekende Delftse musicus Ronald Snijders, informeren over de kunstwerken en over het Amazone gebied, haar biodiversiteit, haar bewoners en de uitdagingen waar het regenwoud mee te kampen heeft.

De kunstenaars

De 50 tentoongestelde werken zijn van 20 kunstenaars uit Suriname, Frans Guyana en Guyana. En niet de minste uit dit gebied. Onder andere Stanley Greaves, van oorsprong Guyanees die tot de absolute top behoort van Caribische kunstenaars, de recentelijk overleden George Simon (een groot zoon van Guyana en vooraanstaand kunstenaar en archeoloog), topkunstenaars van Suriname zoals Jules Chin A Foeng en Armand Baag en spraakmakende kunstenaars uit Frans Guyana wiens werk zelden in Europa te bewonderen valt. Ook 3 gastkunstenaars uit Nederland en Zwitserland, waaronder een bijzondere Nederlandse gastkunstenaar uit Curaçao, Herman van Bergen, winnaar van de prestigieuze internationale CODAworx award in 2020.

Een van de kunstenaars is Hugo Kaagman die een Amazone muurschildering speciaal voor de tentoonstelling heeft gecreëerd, een symbiose tussen het cultureel erfgoed van Delft en het Zuid-Amerikaanse regenwoud.

Bijdrage aan een goed doel:

Bezoekers en kunstliefhebbers kunnen op hun beurt een bijdrage leveren aan behoud en bescherming van het Amazoneregenwoud. Een aantal kunstwerken is te koop en tien procent vande entreegelden en van de verkoopopbrengst wordt door Natasha Knoppel Art Galleries en de participerende kunstenaars geschonken aan de OIS ( Organisatie van inheemsen in Suriname). De OIS zet zich in voor de rechten, ontwikkeling en verbetering van de leefomstandigheden van de Amerindiaanse inheemse bevolking in het binnenland van Suriname.

Samenwerking tussen vier landen

Het Amazoneregenwoud mag dan misschien wel een aardig eind uit de buurt liggen, haar belang voor de mens en de biodiversiteit is iets dat ons allen aangaat.

“Niets is zo weldadig en puur als de sereniteit en de schoonheid van het ongerepte regenwoud, het bos, haar geluiden, haar flora en fauna, haar water. De connectie met de natuur wat de inheemsen nog kennen, is iets bijzonder kostbaars, maar iets dat de moderne mens kwijt is geraakt”.

Kom en beleef haar pracht, haar kracht en haar mysterie, tijdens Benedictio IV. De tentoonstelling staat open voor bezoek voor jong en oud, vanaf 5 september t/m 31 oktober. Geïnteresseerde scholen of studenten kunnen zich aanmelden voor een speciale rondleiding (met podcast)

Locatie: Prinsenkwartier Delft, Sint Agathaplein 4 – Openingstijden : Dinsdag t/m zondag 11.00u-17.00u