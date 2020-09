COVID-19 update: 1 dode, 55 nieuwe gevallen en 27 personen genezen

Zojuist is de teller van de officiële COVID-19 website weer bijgewerkt. Uit de update van maandag 1 september blijkt dat één persoon de afgelopen 24 uur in Suriname is overleden aan de gevolgen van het coronavirus en dat het totaal aantal coronadoden hiermee uitkomt op 72.

Er zijn in totaal 265 testen uitgevoerd, waaruit er 55 nieuwe besmette gevallen naar voren zijn gekomen. Uit de cijfers blijkt verder dat er 27 personen genezen zijn en dat er 1 persoon op een ICU afdeling is bijgekomen. Het aantal actieve besmettingen bedraagt op dit moment 846.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft maandag 1 september ook verpleegkundigen, die belast zijn met COVID-19 zorg, ontvangen en aangehoord naar aanleiding van een door hen ingediende petitie. Er zijn enkele issues onder de aandacht gebracht van de minister door de verpleegkundigen.

Deze issues zijn gerelateerd aan onder andere: de diensttijden, de COVID-19 toelage, de interne communicatie en enkele verpleegtechnische zaken. De minister heeft na het aanhoren de brandende kwesties onmiddellijk aangepakt en oplossingen hiervoor aangedragen.