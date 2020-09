Vrouw die heet water over 6-jarig zoontje gooide heeft psychische problemen

De 40-jarige vrouw die afgelopen weekend heet water over haar 6-jarig zoontje gooide, heeft al twee jaren psychische problemen. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist. Een oom van de jongen deed op zondag 30 augustus het politiebureau te Santodorp aan met zijn zes jarig neefje.

De jongen vertoonde brandwonden aan het lichaam. De oom verklaarde aan de politie dat de moeder van de jongen heet water op hem gegooid had. De politie zorgde ervoor dat de jongen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis werd overgebracht. De verwondingen zijn van dien aard dat het slachtoffer in het ziekenhuis is opgenomen.

De 40-jarige J.K. is de moeder van de jongen. Zij moet de persoon zijn die hem zwaar mishandeld heeft. Uit onderzoek blijkt dat J.K. reeds twee jaren psychische problemen heeft en begeleid wordt door deskundigen van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS).

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is J.K. in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van de afdeling Jeugdzaken meldt de politie.