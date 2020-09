Twee woningen te Bernharddorp afgebrand

Bij twee afzonderlijk branden te Bernharddorp in Suriname, zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee woningen afgebrand. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om woningen aan de Calliweg en de A. Pikaweg. Beide woningen zijn compleet afgebrand zoals op de foto’s te zien is.

In de omgeving zou de stroom uitgevallen zijn nadat een voertuig tegen een EBS stroompaal knalde. Een bewoner van het huis aan de Calliweg zou een kaars hebben aangestoken, omdat het donker was. Vermoedelijk heeft deze kaars ervoor gezorgd dat het huis in brand is gevlogen.

De oorzaak van de brand in het ander huis is nog niet duidelijk. De Surinaamse brandweer heeft de zaken samen met de politie in onderzoek.