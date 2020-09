Straatrovers op bromfiets rukken gouden ketting van vrouw op fiets weg

De politie in Nickerie heeft onlangs twee straatrovers en een heler aangehouden in een zaak waarbij de mannen op een bromfiets, een gouden halsketting van een vrouw op een fiets wegrukten. De heler is een goudsmid die de ketting kocht, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De recherche van Regio West heeft op donderdag 13 augustus, de verdachten M.F en R.C. en in een later stadium S.K. aangehouden en in verzekering gesteld. M.F. en R.C. zijn opgesloten ter zake diefstal door middel van geweldpleging en S.K. voor heling.

Op woensdag 29 juli reed een vrouw op haar fiets over de Landingstraat in het district Nickerie. Bij het naderen van de kruising gevormd door de Gouverneurstraat en de Landingstraat werd zij beroofd door twee manspersonen op een bromfiets. De duorijder rukte haar gouden halsketting, met bijbehorende hanger, weg van haar hals waarna de bromfietsbestuurder weg reed.

Uit het voorlopige recherche onderzoek is naar voren gekomen, dat M.F. en R.C. hoogst waarschijnlijk de straatberoving gepleegd hebben. S.K. is goudsmid van beroep en heeft de gestolen halsketting met hanger gekocht. Daarom is hij ter zake heling in verzekering is gesteld. Het onderzoek is nog gaande meldt de Surinaamse politie.