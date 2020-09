Maak eenvoudig euro’s via iDEAL over naar Suriname

Via mope.sr kan iedereen met een Nederlandse bankrekening met iDEAL, 24 uur per dag rechtstreeks geld overmaken naar familie en vrienden in Suriname! Die ontvangen het geld via Mopé, een digitale wallet in de vorm van een mobiele applicatie, waarmee betalingen onderling verricht kunnen worden en betalingen bij bedrijven die Mopé accepteren.

Euro’s overmaken via mope.sr vanuit Nederland naar een Mopé mobile wallet is tot 60% goedkoper dan overmaken via de bekende money transfer companies. Zelfs 90% goedkoper dan een reguliere buitenlandse overmaking vanuit Nederland naar Suriname.

De Euro’s zijn real-time, dus werkelijk binnen één minuut, 24/7 in de smartphone van je familie of vrienden in Suriname. Niemand hoeft de deur uit; in Nederland niet om te versturen en in Suriname niet om te ontvangen. Mope.sr maakt dit allemaal mogelijk.

Gebruikers van de Mopé mobile wallet in Suriname kunnen de ontvangen Euro’s in hun wallet overboeken naar hun EURO-bankrekening die is gekoppeld aan Mopé of in de wallet omzetten naar SRD’s tegen de beste wisselkoers. Uiteraard kunnen de tegoeden in hun Mopé wallet ook regulier worden gebruikt voor betalingen aan bedrijven of personen in Suriname.

Je kunt ook je eigen Mopé wallet downloaden, opwaarderen met iDEAL om mee te nemen op vakantie naar Suriname, of om online betalingen te verrichten in Suriname.

Betaal rechtstreeks met iDEAL op hoppa.sr en verras zo je familie in Suriname of koop voor jezelf authentieke Surinaamse producten die in Nederland bezorgd worden.

Hoppa.sr is het e-commerce platform van Suriname en biedt de mogelijkheid om te shoppen én te betalen met je Nederlandse bankrekening via iDEAL. Hoppa.sr heeft een ruim assortiment van goede kwaliteitsproducten zoals de welbekende Albert Heijn producten tot aan elektronica zoals koelkasten etc. Je kunt boodschappen en andere artikelen voor uw familie en vrienden in Suriname kopen en laten thuisbezorgen.

Daarnaast kun je op hoppa.sr diverse authentieke Surinaamse producten kopen zoals diverse haarvetten en body crèmes op basis van tonka, maripa pitten, bijenwas etc. en verschillende Surinaamse kruiden. De producten worden tot aan huis bezorgd in Nederland.

Mopé en hoppa! zijn diensten van de Hakrinbank. Met een duidelijke road map gericht op innovatie- en digitalisering hebben zij als doelstelling: gemak, kostenbesparing en veiligheid voor zowel ondernemer als consument. Blijf de innovaties volgen via www.hakrinbank.com, en de facebook pagina’s van de Hakrinbank en Mopé.