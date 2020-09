Launch educatieve films van ‘Wani & Sabi’ voor 3 jarigen

UNICEF en Saga Interproject Suriname zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van Early Childhood Development. Het gaat om het bevorderen van afstand leren en vroege stimulatie door Early Childhood Education voor kinderen vanaf 3 jaar oud. Speciaal hiervoor zijn de films van ‘Wani & Sabi’ ontwikkeld.

Het gaat daarbij om een serie educatieve en informatieve kinderfilmpjes die volledig gericht zijn op Surinaamse kinderen. De vrienden Wani en Sabi zijn een giraf en een aap die samen met hun juffen in korte filmpjes uitleggen wat voor mooie en interessante dingen je allemaal kunt zien en meemaken in Suriname.

Deze filmpjes worden via Televisie, YouTube en FaceBook beschikbaar gesteld om een zo groot mogelijk bereik van de doelgroep te realiseren.

Wani & Sabi Odi OdiiiWij zijn #Wani & #SabiWillen weten.Kijk vanaf 1 september, elke dinsdag en donderdag naar de STVS 8.1 – omstreeks 18:45u.En heb je dat gemist? Volg ons dan elke week op Facebook & YouTube onder Basic Learning4kids.

Waarom deze films?

Heel veel kinderen in Suriname (52%) gaan niet naar school als ze 3 jaar oud zijn en krijgen dus geen Early Childhood Education.

Het is belangrijk dat kinderen van 3 tot 4 jaar (spelenderwijs) onderwijs volgen dat is afgestemd op hun leeftijd, ze verkrijgen daarmee een betere start in het basisonderwijs.

De huidige COVID-19-pandemie heeft de inspanningen in Early Childhood Education voor 3-jarigen helaas nog verder teruggeschroefd.

De educatieve filmpjes die momenteel beschikbaar zijn via het internet, missen de identificatie met de Surinaamse leefomgeving van het kind. Maar daar komt nu verandering in!